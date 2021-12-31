Балотеллі після феєричного дебюту у Монці опублікував ностальгічне фото з Боатенгом: Часи змінюються, ми – ні
Маріо Балотеллі і Кевін-Прінс Боатенг переживають другу (чи третю) молодість у складі Монци.
Італійський форвард відзначився голом вже на 4 хвилині свого дебютного поєдинку. Одним з перших його вітав саме Боатенг.
Балотеллі відзначився голом у дебютному матчі за Монцу – команда форварда претендує на вихід у Серію А
"Часи змінюються, ми – ні. Залишаємося скромними і продовжуємо завзято працювати. Попереду довга дорога. Вперед, Монца!" – написав Балотеллі під спільною фотографією з Боатенгом.
Нагадаємо, італієць та ганець кілька разів перетиналися в Мілані, а зараз спробують підняти в еліту Монцу, яка належить Сільвіо Берлусконі.
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