Маріо Балотеллі і Кевін-Прінс Боатенг переживають другу (чи третю) молодість у складі Монци.

Італійський форвард відзначився голом вже на 4 хвилині свого дебютного поєдинку. Одним з перших його вітав саме Боатенг.

Балотеллі відзначився голом у дебютному матчі за Монцу – команда форварда претендує на вихід у Серію А

"Часи змінюються, ми – ні. Залишаємося скромними і продовжуємо завзято працювати. Попереду довга дорога. Вперед, Монца!" – написав Балотеллі під спільною фотографією з Боатенгом.

Нагадаємо, італієць та ганець кілька разів перетиналися в Мілані, а зараз спробують підняти в еліту Монцу, яка належить Сільвіо Берлусконі.

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