toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Балотелли получил 2 матча дисквалификации – он не сыграет против бывшей команды

20:04 20 Читати українською
Балотелли получил 2 матча дисквалификации – он не сыграет против бывшей команды
Марио Балотелли / LaPresse

Форвард итальянской Брешии Марио Балотелли наказан за удаление в матче 20-го тура итальянской Серии А против Кальяри (2:2).

27’ Эрнесто Торрегросса
49’ Эрнесто Торрегросса
82’ Марио Балотелли
 
Жоао Педро 21’
Жоао Педро 68’
21’ Жоао Педро
27’ Эрнесто Торрегросса
49’ Эрнесто Торрегросса
68’ Жоао Педро
82’ Марио Балотелли

Скандальный нападающий получил бан на 2 поединка, сообщает официальный сайт итальянского первенства.

Балотелли удалили через 8 минут после выхода на поле – брутальный фол одиозного форварда Брешии

Итак, Балотелли пропустит матчи чемпионата Италии против Милана (24 января) и Болоньи (1 февраля). Дисквалификация 29-летнего итальянца вызвана его несдержанностью в поединки против Кальяри. Балотелли понадобилось 9 минут после выхода на замену, чтобы грубо сыграть против соперника, получить две желтые карточки и пойти отдыхать досрочно.

В нынешнем сезоне Супер Марио провел 15 матчей в Серии А, в которых забил 5 мячей. Ранее он защищал цвета Интера, Манчестер Сити, Милана, Ливерпуля, Ниццы и Марселя.

Барселона проти кривдників Зозулі, битва легенд у Лондоні, Фонсека кине виклик Роналду – топ-матчі євромідвіку

blog_ava
СПАЛ одержал победу над Аталантой: систематические проблемы в футболе бергамасков и усиление игры Малиновским
02:45
777
Теги
Брешия Брешия Италия Брешия - Кальяри Марио Балотелли Марио Балотелли
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
мин
Эвертон
21:30
Ньюкасл
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук