Балотелли получил 2 матча дисквалификации – он не сыграет против бывшей команды

Форвард итальянской Брешии Марио Балотелли наказан за удаление в матче 20-го тура итальянской Серии А против Кальяри (2:2).

Скандальный нападающий получил бан на 2 поединка, сообщает официальный сайт итальянского первенства.

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Итак, Балотелли пропустит матчи чемпионата Италии против Милана (24 января) и Болоньи (1 февраля). Дисквалификация 29-летнего итальянца вызвана его несдержанностью в поединки против Кальяри. Балотелли понадобилось 9 минут после выхода на замену, чтобы грубо сыграть против соперника, получить две желтые карточки и пойти отдыхать досрочно.

В нынешнем сезоне Супер Марио провел 15 матчей в Серии А, в которых забил 5 мячей. Ранее он защищал цвета Интера, Манчестер Сити, Милана, Ливерпуля, Ниццы и Марселя.

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