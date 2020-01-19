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Балотелли удалили через 8 минут после выхода на поле – брутальный фол одиозного форварда Брешии

19:40 97 Читати українською
Балотелли удалили через 8 минут после выхода на поле – брутальный фол одиозного форварда Брешии
Марио Балотелли / Фото из открытых источников

Форвард Брешии Марио Балотелли сконфузился в матче против Кальяри (2:2).

27’ Эрнесто Торрегросса
49’ Эрнесто Торрегросса
82’ Марио Балотелли
 
Жоао Педро 21’
Жоао Педро 68’
21’ Жоао Педро
27’ Эрнесто Торрегросса
49’ Эрнесто Торрегросса
68’ Жоао Педро
82’ Марио Балотелли

В рамках 20-го тура Серии А Брешия принимала Кальяри. На 74-й минуте при счете 2:2 на поле вышел нападающий хозяев Марио Балотелли, но вместо ожидаемого гола итальянец быстро покинул поле.

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На 82-й минуте Марио в борьбе с соперником пытался остановить мяч и ногой "заехал" сопернику в лицо. Арбитр сразу показал форварду Брешии красную карточку.

Стоит отметить, что это уже 13-е удаление Балотелли в карьере. В текущем сезоне Серии А Марио провел 15 матчей, в которых отметился 5-ю голами.

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Видеоновости Италия Брешия - Кальяри Марио Балотелли Марио Балотелли Брешия Брешия
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