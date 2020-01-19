Балотелли удалили через 8 минут после выхода на поле – брутальный фол одиозного форварда Брешии

Форвард Брешии Марио Балотелли сконфузился в матче против Кальяри (2:2).

В рамках 20-го тура Серии А Брешия принимала Кальяри. На 74-й минуте при счете 2:2 на поле вышел нападающий хозяев Марио Балотелли, но вместо ожидаемого гола итальянец быстро покинул поле.

Дебютные голы Ребича и драматическая развязка битвы на Сан-Сиро в видеообзоре матча Милан – Удинезе – 3:2

На 82-й минуте Марио в борьбе с соперником пытался остановить мяч и ногой "заехал" сопернику в лицо. Арбитр сразу показал форварду Брешии красную карточку.

Стоит отметить, что это уже 13-е удаление Балотелли в карьере. В текущем сезоне Серии А Марио провел 15 матчей, в которых отметился 5-ю голами.

Лечче удержал ничью с Интером, Милан на последней минуте вырвал победу над Удинезе: 20 тур Серии А, воскресенье