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Балотеллі отримав 2 матчі дискваліфікації – він не зіграє проти колишньої команди

20:01 123 Читать на русском
Балотеллі отримав 2 матчі дискваліфікації – він не зіграє проти колишньої команди
Маріо Балотеллі / LaPresse

Форвард італійської Брешії Маріо Балотеллі покараний за вилучення у матчі 20-го туру італійської Серії А проти Кальярі (2:2).

27’ Ернесто Торрегросса
49’ Ернесто Торрегросса
82’ Маріо Балотеллі
 
Гальвао Жоао Педро 21’
Гальвао Жоао Педро 68’
21’ Гальвао Жоао Педро
27’ Ернесто Торрегросса
49’ Ернесто Торрегросса
68’ Гальвао Жоао Педро
82’ Маріо Балотеллі

Скандальний нападник отримав бан на 2 поєдинки, повідомляє офіційний сайт італійської першості.

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Отже, Балотеллі пропустить матчі чемпіонату Італії проти Мілана (24 січня) та Болоньї (1 лютого). Дискваліфікація 29-річного італійця спричинена його нестриманістю у поєдинки проти Кальярі. Балотеллі знадобилося 9 хвилин після виходу на заміну, аби грубо зіграти проти суперника, отримати дві жовті картки та піти відпочивати достроково.

У нинішньому сезоні Супер Маріо провів 15 матчів у Серії А, в яких забив 5 м'ячів. Раніше він захищав кольори Інтера, Манчестер Сіті, Мілана, Ліверпуля, Ніцци та Марселя.

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Брешія Брешія Італія Брешія - Кальярі Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі
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