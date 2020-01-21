Балотеллі отримав 2 матчі дискваліфікації – він не зіграє проти колишньої команди

Форвард італійської Брешії Маріо Балотеллі покараний за вилучення у матчі 20-го туру італійської Серії А проти Кальярі (2:2).

Скандальний нападник отримав бан на 2 поєдинки, повідомляє офіційний сайт італійської першості.

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Отже, Балотеллі пропустить матчі чемпіонату Італії проти Мілана (24 січня) та Болоньї (1 лютого). Дискваліфікація 29-річного італійця спричинена його нестриманістю у поєдинки проти Кальярі. Балотеллі знадобилося 9 хвилин після виходу на заміну, аби грубо зіграти проти суперника, отримати дві жовті картки та піти відпочивати достроково.

У нинішньому сезоні Супер Маріо провів 15 матчів у Серії А, в яких забив 5 м'ячів. Раніше він захищав кольори Інтера, Манчестер Сіті, Мілана, Ліверпуля, Ніцци та Марселя.

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