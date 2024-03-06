Балотелли отличился очередной выходкой – он устроил взрыв в раздевалке
20:58 - Читати українською
Форвард Марио Балотелли взорвал петарду в раздевалке Аданы Демирспор.
Балотелли взорвал петарду в раздевалке своей команды после матча чемпионата Турции с Фатих Карагюмрюк. Матч 28-го тура турецкой Суперлиги состоялся 4 марта и завершился победой Аданы со счётом 1:0. Единственный гол с пенальти забил сам Балотелли.
Балотелли оконфузился идиотской публикацией о Путине и Байдене – скандалист быстро придумал себе оправдание
Это не первая выходка одиозного итальянского форварда в Турции. Ранее он оконфузился идиотской публикацией о Путине и Байдене, а также попал в серьёзное ДТП.
После 28 туров Адана Демирспор занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. На счету Балотелли 5 голов в 9 матчах Суперлиги.
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