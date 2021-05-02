Бывший нападающий Милана, Ливерпуля, Манчестер Сити и других клубов вышел на заключительные 10 минут при ничейном счете. Именно Марио суждено было перевернуть все с ног на голову.

Берлускони во второй раз за месяц госпитализирован

Балотелли хватило этого времени, чтобы забить два гола и принести Монце победу. Команда Галлиани и Берлускони сократила расстояние от второго места, которое дает прямую путевку в Серию А, до трех очков. До завершения регулярного сезона еще три тура.

Напомним, Балотелли перебрался в Монцу прошлой зимой. До этого форвард полгода находился без клуба после скандального прощания с Брешией. В нынешнем розыгрыше Серии Б Марио сыграл 9 матчей, в которых забил 4 гола. Что интересно, три из них – в ворота Салернитаны.

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