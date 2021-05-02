Монца у центральному матчі Серії Б вигризла перемогу над Салернітаною. Маріо Балотеллі став героєм зустрічі.

Колишній нападник Мілана, Ліверпуля, Ман Сіті та інших клубів вийшов на завершальні 10 хвилин за нічийного рахунку. Саме Маріо судилося перевернути усе з ніг на голову.

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Балотеллі вистачило цього часу, щоб забити два голи та принести Монці перемогу. Команда Галліані та Берлусконі скоротила відстань від другого місця, яке дає пряму путівку в Серію А, до трьох очок. До завершення регулярного сезону ще три тури.

Нагадаємо, Балотеллі перебрався в Монцу минулої зими. До того форвард півроку перебував без клубу після скандального прощання з Брешією. У нинішньому розіграші Серії Б Маріо зіграв 9 поєдинків, у яких забив 4 голи. Що цікаво, три з них – у ворота Салернітани.

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