Нападающий Марио Балотелли снова будет выступать в чемпионате Турции.

Марио Балотелли во время выступлений за Сьон / фото: AFP

Итальянец недавно остался без клуба. Руководство Сьона было недовольно поведением Марио Балотелли, который нарушал дисциплину, поэтому решило избавиться от форварда, расторгнув с ним контракт.

Балотелли остался без клуба – он проиграл в "перетягивании каната"

Как информирует официальный твиттер Адана Демирспор, 33-летний нападающий вернулся в турецкую команду. Балотелли подписал соглашение сроком на один год с возможностью продлить еще на 12 месяцев.

Напомним, что Марио уже выступал в составе Адана Демирспора в период с 2021 по 2022 год. Итальянец провел 33 игры в чемпионате Турции и забил 18 голов.

Трансферный дедлайн, лето 2023: Барселона получила желаемое, провал Баварии, экс-игрок Динамо в Шахтере – как это было