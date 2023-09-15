Нападник Маріо Балотеллі знову буде виступати в чемпіонаті Туреччини.

Маріо Балотеллі під час виступів за Сьйон / фото: AFP

Італієць нещодавно залишився без клубу. Керівництво Сьйона було незадоволене поведінкою Маріо Балотеллі, який порушував дисципліну, тому вирішило позбутися форварда, розірвавши з ним контракт.

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Як інформує офіційний твіттер Адана Демірспор, 33-річний нападник повернувся до турецької команди. Балотеллі підписав угоду терміном на один рік з можливістю продовжити ще на 12 місяців.

Нагадаємо, що Маріо вже виступав у складі Адана Демірспора в період з 2021 по 2022 рік. Італієць провів 33 гри в чемпіонаті Туреччини і забив 18 голів.

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