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Балотелли может повторить заокеанское путешествие Ибрагимовича

2 июня 23:53 16 Читати українською
Балотелли может повторить заокеанское путешествие Ибрагимовича
Ибрагимович и Балотелли в Интере / Getty Images

Нападающему Марио Балотелли приходится искать неожиданные варианты продолжения карьеры после скандала с Брешией.

Одиозного итальянца хочет пригласить Лос-Анджелес Гэлакси, информирует Corriere della Sera.

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Ведущий клуб МЛС уже связывался с агентом игрока Мино Райолой, который как раз ищет новое место работы для СуперМарио. Брешия планирует расторгнуть контракт с 29-летним форвардом, поэтому летом его можно будет забрать свободным агентом. Гэлакси не беспокоит даже скандальная репутация Балотелли – американцы уже мирились с выходками Златана Ибрагимовича, который два года играл в Лос-Анджелесе.

В текущем сезоне Марио сыграл 19 поединков Серии А, в которых забил 5 голов. Transfermarkt оценивает игрока Брешии в 5,5 млн евро.

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Мир Трансферы Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси Марио Балотелли Марио Балотелли Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Брешия Брешия Италия МЛС
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