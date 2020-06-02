Балотелли может повторить заокеанское путешествие Ибрагимовича

Нападающему Марио Балотелли приходится искать неожиданные варианты продолжения карьеры после скандала с Брешией.

Одиозного итальянца хочет пригласить Лос-Анджелес Гэлакси, информирует Corriere della Sera.

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Ведущий клуб МЛС уже связывался с агентом игрока Мино Райолой, который как раз ищет новое место работы для СуперМарио. Брешия планирует расторгнуть контракт с 29-летним форвардом, поэтому летом его можно будет забрать свободным агентом. Гэлакси не беспокоит даже скандальная репутация Балотелли – американцы уже мирились с выходками Златана Ибрагимовича, который два года играл в Лос-Анджелесе.

В текущем сезоне Марио сыграл 19 поединков Серии А, в которых забил 5 голов. Transfermarkt оценивает игрока Брешии в 5,5 млн евро.

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