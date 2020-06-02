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Балотеллі може повторити заокеанську подорож Ібрагімовіча

2 червня 23:53 137 Читать на русском
Балотеллі може повторити заокеанську подорож Ібрагімовіча
Ібрагімовіч і Балотеллі в Інтері / Getty Images

Нападнику Маріо Балотеллі доводиться шукати несподівані варіанти продовження кар'єри після скандалу з Брешією.

Одіозного італійця хоче запросити Лос-Анджелес Гелаксі, інформує Corriere della Sera.

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Провідний клуб МЛС вже зв'язувався з агентом гравця Міно Райолою, який саме шукає нове місце роботи для СуперМаріо. Брешія планує розірвати контракт з 29-річним форвардом, тому влітку його можна буде забрати вільним агентом. Гелаксі не турбує навіть скандальна репутація Балотеллі – американці вже мирилися з витівками Златана Ібрагімовіча, який два роки грав у Лос-Анджелесі.

У поточному сезоні Маріо зіграв 19 поєдинків Серії А, в яких забив 5 голів. Transfermarkt оцінює гравця Брешії у 5,5 млн євро.

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Теги
Світ Трансфери Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Брешія Брешія Італія МЛС
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