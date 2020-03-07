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Экс-одноклубник Ибрагимовича: С уходом Златана атмосфера в Лос-Анджелес Гэлакси стала лучше

08:27 69 Читати українською
Экс-одноклубник Ибрагимовича: С уходом Златана атмосфера в Лос-Анджелес Гэлакси стала лучше
Златан Ибрагимович / ФК Лос-Анджелес Гэлакси

Полузащитник Лос-Анджелес Гэлакси Себастьян Ллетджет рассказал о положительных моментах ухода из клуба нападающего Златана Ибрагимовича.

"Безусловно, атмосфера в команде стала лучше. Что касается химии, то на это потребуется время. Со Златаном нельзя было чувствовать себя свободным.

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Это очень огорчало. Хотелось просто снять бутсы и уйти с поля. Трудно играть против него, но еще сложнее играть вместе с ним", – цитирует Ллетджета издание Goal.

Напомним, Ибрагимович выступал за американский клуб с 2018 по 2019 годы. В чемпионат МЛС швед перебрался с Туманного Альбиона, где защищал цвета Манчестер Юнайтед. Сейчас 38-летний форвард носит футболку Милана и уже успел в девяти матчах забить три гола и отдать одну результативную передачу.

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Мир Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
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