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Баллак объяснил, что может удержать Хаверца от трансфера в один из европейских грандов

21:02 37 Читати українською
Баллак объяснил, что может удержать Хаверца от трансфера в один из европейских грандов
Кай Хаверц / Getty images

Бывший хавбек сборной Германии Михаэль Баллак считает, что лидер Байера Кай Хаверц может остаться в своем клубе ради Лиги чемпионов.

"Я думаю, что он большой талант. Он обладает выдающимися техническими навыками и играет очень свободно. Для него важно стабильно играть в Лиге чемпионов, чтобы иметь возможность соревноваться с лучшими. Поэтому Байеру будет важно финишировать в топ-4.

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Одно понятно – Хаверц еще не совершенен как игрок. Это совсем не звучит негативно, но я все еще вижу потенциал для улучшения его развития. Это абсолютно нормально в его возрасте. Как капитан он сначала должен научиться бороться с этой ответственностью.

Его стиль игры всегда был очень беззаботным. Если он когда-нибудь терял мяч, ему позволяли остановиться. С топ-клубом все будет сложнее. Он должен и будет осознавать, что он имеет исключительное положение в Леверкузене. Он должен спросить себя сейчас: "Как долго я хочу это иметь? Как долго мне это нравится? Или я приму следующий вызов с еще большим требованиями к моей игры этим летом?". Это связано с играми и опытом, особенно с собственными устремлениями. Важно, чего Хаверц требует от себя и своей команды и куда заведет его собственный путь", – цитирует Баллака Goal.com.

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Германия Михаэль Баллак Михаэль Баллак Байер Байер Кай Хаверц Кай Хаверц
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