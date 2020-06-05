Баллак пояснив, що може втримати Хаверца від трансферу в один із європейських грандів

Колишній хавбек збірної Німеччини Міхаель Баллак вважає, що лідер Байєра Кай Хаверц може залишитися у своєму клубі заради Ліги чемпіонів.

"Я думаю, що він великий талант. Він володіє видатними технічними навичками та грає дуже вільно. Для нього буде важливо стабільно грати в Лізі чемпіонів, щоб мати можливість змагатися з найкращими. Тому Байєру буде важливо фінішувати у топ-4.

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Одне зрозуміло – Хаверц ще не досконалий гравець. Це зовсім не звучить негативно, але я все ще бачу потенціал для покращення його розвитку. Це абсолютно нормально у його віці. Як капітан він спочатку повинен навчитися боротися з цією відповідальністю.

Його стиль гри завжди був дуже безтурботним. Якщо він коли-небудь втрачав м'яч, йому дозволяли зупинитися. З топ-клубом все буде складніше. Він повинен і буде усвідомлювати, що він має виняткове становище в Леверкузені. Він повинен запитати себе зараз: "Як довго я хочу це мати? Як довго мені це подобається? Або я прийму наступний виклик зі ще більшим вимогами до моєї гри цього літа?". Це пов'язано з іграми та досвідом, особливо з власними прагненнями. Важливо, чого Хаверц вимагає від себе та своєї команди та куди заведе його власний шлях", – цитує Баллака Goal.com.

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