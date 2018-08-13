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Бальде Кейта перешел в Интер

21:09 69 Читати українською
Бальде Кейта перешел в Интер
Бальде Кейта / ФК Интер

Интер арендовал форварда Монако Бальде Кейта.

Интер на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Бальде Кейта. "Нерадзурри" арендовали футболиста в год с правом выкупа.

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Сенегалец уже имеет опыт выступлений в Серии А. Напомним, что с 2013 по 2017 годы он играл в составе римского Лацио, пока не перешел в Монако.

Ранее сообщалось об интересе Интера к хавбеку Реала Луке Модричу, но королевский клуб не отпустил хорвата.

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