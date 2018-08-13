Бальде Кейта перешел в Интер

Сборная Украины — 21:27 492
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Зинченко фантастически вырос в цене и стал вторым самым дорогим украинцем, рыночная стоимость Ярмоленко уменьшилась
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Давид Силва завершил выступления в сборной ИспанииИспания — 19:21 144
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Погба может оказаться в Барселоне в январеАнглия — 16:44 272
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Топ-5 дебютантов АПЛ, которые зажгли в 1 туре: Ярмоленко и Ко попали под раздачу новичка КлоппаАнглия — 16:28 362
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Презентация новичков Динамо и пресс-конференция Александра Хацкевича перед матчем со Славией – онлайн-трансляцияУкраина — 15:40 767
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