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Спаллетти: Реал не отпустит Модрича, но я рад, что такой игрок хотел перейти в Интер

10:24 49 Читати українською
Спаллетти: Реал не отпустит Модрича, но я рад, что такой игрок хотел перейти в Интер
Лучано Спаллетти / Фото AFP

Главный тренер Интера Лучано Спаллетти положительно оценил попытку клуба подписать полузащитника Реала Луку Модрича.

"Не знаю, как все сложится, но я рад, что такой человек, как Модрич, кто выиграл Лигу чемпионов и дошел до финала чемпионата мира, хотел присоединиться к нам.

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Меня переполняет радость от того, что он хотел надеть футболку Интера. Думаю, подписать такого игрока непросто, но клуб хорошо поработал, чтобы создать правильный интерес к нему.

Я не думаю, что Модрич перейдет к нам, потому что Реал продолжает рассчитывать на этого талантливого футболиста.

В любом случае у нас сильная команда, и если Модрич перешел к нам, мы бы стали еще сильнее", – цитирует Спаллетти издание Football Italia.

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