Бакалов: В єврокубки можна пробитись і через Кубок України

Головний тренер ФК Львів Юрій Бакалов поділився очікуваннями від кубкового протистояння з луганською Зорею.

"У чвертьфіналі нам дістався дуже серйозний опонент. Луганці зараз на ходу і доводять, що їм під силу грати на рівних навіть з грандами українського футболу. Аби дати бій підопічним Юрія Вернидуба, треба не тільки зіграти через не можу, але і продемонструвати свої найкращі ігрові якості.

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Тим більше, що в кубковому турнірі вже немає права на помилку, тому що той, хто програє, вибуває з боротьби за почесний приз.

На жаль, в останньому календарному матчі Прем'єр-ліги ми в рідних стінах поступилися Маріуполю, неприємно здивувавши великою кількістю помилок, перш за все, в обороні, це навіть для мене стало несподіванкою.

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Але сподіваюся, що після поразки від маріупольців ми ефективно попрацювали над прорахунками і в неділю зуміємо реабілітуватися перед своїми вболівальниками, яких я запрошую підтримати нас у важкому поєдинку з Зорею.

Тим паче, що на міжнародну арену можна пробитися і через успішний виступ у розіграші Кубка України", – наводить слова Бакалова офіційний сайт ФФУ.