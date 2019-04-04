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Львов покинут двое игроков вслед за Тейлором, – СМИ

21:12 185 Читати українською
Львов покинут двое игроков вслед за Тейлором, – СМИ
Львов / ФК Львов

Еще двое футболистов Львова попрощаются с командой после ухода Лукаса Тейлора.

Аугусто и Кауе покинут Львов, сообщает Betnews365. Клуб сейчас ведет работу над разрывом контрактов с ними.

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Ранее команду покинул один из ее лидеров Лукас Тейлор, поскольку закончился срок аренды у Палмейраса.

Аугусто сыграл в 12 матчах за "львов", тогда как Кауе – всего 3.

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