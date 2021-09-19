В воскресенье в чемпионате Германии состоялось 3 матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 5-й тур

Штутгарт – Байер – 1:3

Голы: Мангала, 38 – Андрих, 2, Шик, 19, Вирц, 70

Удаление: Андрих, 32 (Байер, красная карточка)

Боруссия Д – Унион – начало матча в 18:30

Вольфсбург – Айнтрахт – начало матча в 20:30

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Воскресную программу 5-го тура Бундеслиги открывал поединок между Штутгартом и Байером. Гостям уже на 2-й минуте удалось выйти вперед: Роберт Андрих головой срезал мяч в сетку впритирку со штангой после передачи Баккера. "Фармацевты" продолжили давить и еще к середине тайма удвоили. Вирц получил мяч на левом фланге, ворвался с ним в штрафную и прострелил на Шика, который неожиданно вынырнул из-за спин защитников и замкнул в ворота.

Впоследствии автор первого гола превратился из героя в антигероя. В борьбе он шипами врезался в ногу Кулибали и лишь чудом не нанес последнему травму. Арбитр, однако, пошел смотреть VAR и вместо уже показанного горчичника зажег перед полузащитником красный свет.

Штутгарт сразу бросился забивать – швабы за несколько минут создали достаточно моментов, чтобы счет стал неприличным, однако защита леверкузенцев пытался выдерживать натиск. Но хозяева не останавливались и все-таки продавили оборону Байера. После навеса со штрафного с правого фланга Мавропанос ударом головой целил в угол ворот – Градецки в полете чудом отбил, но на добивании первым оказался Мангала и сократил счет до минимума.

В середине второго тайма Вирц убежал в контратаку, оторвался от защитников и выйдя один на один с голкипером удвоил преимущество Байера. Реальный шанс спасти интригу имел Омар Мармуш, но сфера после его удара просвистела впритирку со штангой. Хамад Аль Гаддиуи на последних секундах не решился на удар из удобной позиции, пошел в обыгрыш и атака захлебнулась. Тяжелая победа вынесла Баейр на третью строчку турнирной таблицы.

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