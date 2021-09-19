У неділю у чемпіонаті Німеччини відбулось 3 матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 5-й тур

Штутгарт – Байєр – 1:3

Голи: Мангала, 38 – Андріх, 2, Шик, 19, Вірц, 70

Вилучення: Андріх, 32 (Байєр, червона картка)

Борусія Д – Уніон – початок матчу о 18:30

Вольфсбург – Айнтрахт – початок матчу о 20:30

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Недільну програму 5-го туру Бундесліги відкривав поєдинок між Штутгартом і Байєром. Гостям вже на 2-й хвилині вдалось вийти вперед: Роберт Андріх головою зрізав м'яч у сітку впритул зі стійкою після передачі Баккера. "Фармацевти" продовжили тиснути і ще до середини тайму подвоїли. Вірц отримав м'яч на лівому фланзі, увірвався з ним у штрафний майданчик і прострілив на Шика, який несподівано виринув з-за спин захисників і замкнув у ворота.

Згодом автор першого гола перетворився з героя в антигероя. У боротьбі він шипами врізався у ногу Кулібалі і лише дивом не завдав останньому травми. Арбітр, однак, пішов дивитися VAR і замість вже показаного гірчичника запалив перед півзахисником червоне світло.

Штутгарт одразу кинувся забивати – шваби за кілька хвилин створили достатньо моментів, аби рахунок став непристойним, однак захист леверкузенців намагався витримувати натиск. Проте господарі не зупинялись і таки продавили оборону Байєра. Після навісу зі штрафного з правого флангу Мавропанос ударом головою цілив у кут воріт – Градецкі у польоті дивом відбив, але на добиванні першим опинився Мангала і скоротив рахунок до мінімуму.

В середині другого тайму Вірц втік у контратаку, відірвався від захисників і вийшовши сам на сам з голкіпером подвоїв перевагу Байєра. Реальний шанс врятувати інтригу мав Омар Мармуш, але сфера після його удару просвистіла впритирку зі штангою. Хамаді Аль Гаддіуі на останніх секундах не наважився на удар зі зручної позиції, пішов в обіграш і атака захлинулась. Важка перемога винесла Баєйр на третю сходинку турнірної таблиці.

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