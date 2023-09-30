В субботу 6-й тур чемпионата Германии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 6-й тур

Майнц – Байер – 0:3

Голы: ван ден Берг, 18 (аг.), Гримальдо, 59, Хофманн, 65

Вольфсбург – Айнтрахт – 2:0

Голы: Винд, 31, 84

Нереализованный пенальти: Винд, 84

Удаление: Гётце, 59 (Айнтрахт, вторая желтая карточка)

Хайденхайм – Унион Берлин – 1:0

Гол: Бесте, 59

Кельн – Штутгарт – 0:2

Голы: Ундав, 68, 88

Бохум – Боруссия М – 1:3

Голы: Лосилья, 68 – Нойхаус, 27, Плеа, 37, 45+3

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Байер на выезде уверенно разобрался с Майнцом. Начало разгрому положил защитник хозяев, который в середине тайма срезал мяч в собственные ворота. После перерыва Гримальдо и Хофманн в течение шести минут довели счет до разгрома и вывели "фармацевтов" на первую строчку турнирной таблицы (пока свой матч не сыграет Бавария).

Вольфсбург одолел Айнтрахт. Для франкфуртцев это поражение стало первым в сезоне – до этого они праздновали одну победу и четыре матча свели вничью. Героем матча стал Винд, который забил по голу в каждом из таймов, а антигероем – Марио Гетце, который умудрился заработать два "горчичника" и оставили Вольфсбург в меньшинстве.

Продолжает сыпаться Унион. На этот раз берлинцы на выезде минимально уступили новичку Хайденхайму. Это поражение стало для команды Урса Фишера четвертым подряд и отбросило ее уже на одиннадцатую строчку.

Очередную победу отштамповал Штутгарт. В гостях у Кельна "швабы" благодаря дублю Ундава заработали очередные три очка и поднялись на вторую строчку, потеснив дортмундскую Боруссию. Пять побед в шести матчах – более чем достойный результат для команды, которая едва не вылетела в прошлом сезоне.

В еще одном матче Бохум на своем поле проиграл Боруссии М. "Жеребцы" еще до перерыва обеспечили преимущество в три мяча, позволив себе пропустить гол престижа в середине второй сорокапятиминутки. Эта победа стала для Боруссии первой в сезоне, в свою очередь команда Ивана Ордеца, который провел на поле весь матч, еще не знала вкуса побед.

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