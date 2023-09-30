Байєр розгромив Майнц і піднявся на вершину Бундесліги, Штутгарт потіснив Борусію Д, Уніон програв вчетверте поспіль
Німеччина, Бундесліга, 6-й тур
Майнц – Байєр – 0:3
Гол: ван ден Берг, 18 (аг.), Грімальдо, 59, Гофманн, 65
Вольфсбург – Айнтрахт – 2:0
Голи: Вінд, 31, 84
Нереалізований пенальті: Вінд, 84
Вилучення: Гьотце, 59 (Айтнтрахт, друга червона картка)
Хайденхайм – Уніон Берлін – 1:0
Гол: Бесте, 59
Кельн – Штутгарт – 0:2
Голи: Ундав, 68, 88
Бохум – Борусія М – 1:3
Голи: Лосілья, 68 – Нойхаус, 27, Плеа, 37, 45+3
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Байєр на виїзді впевнено розібрався з Майнцом. Початок розгрому поклав захисник господарів, який в середині тайму зрізав м'яч у власні ворота. ПР перерві Грімальдо та Гофманн протягом шести хвилин довели рахунок до розгрому і вивели "фармацевтів" на першу сходинку турнірної таблиці (допоки свій матч не зіграє Баварія).
Вольфсбург здолав Айнтрахт. Для франкфуртців ця поразка стала першої у сезоні – до цього вони святкували одну перемогу і чотири матчі звели унічию. Героєм матчу став Вінд, який забив по голу у кожному з таймів, а антигероєм – Маріо Гьотце, який примудрився заробити два "гірчичники" і залишили Вольфсбург у меншості.
Продовжує сипатись Уніон. Цього разу берлінці на виїзді мінімально поступились новачку Хайденхайму. Ця поразка стала для команди Урса Фішера четвертою поспіль і відкинула її вже на одинадцяту сходинку.
Чергову перемогу відштампував Штутгарт. В гостях у Кельна "шваби" завдяки дублю Ундава заробили чергові три очки і піднялись на другу сходинку, потіснивши дортмундську Борусію. П'ять перемог у шести матчах – більш ніж достойний результат для команди, яка ледь не вилетіла минулого сезону.
У ще одному матчі Бохум на своєму полі програв Борусії М. "Жеребці" ще до перерви забезпечили перевагу у три м'ячі, дозволивши собі пропустити гол престижу в середині другої сорокап'ятихвилинки. Ця звитяга стала для Борусії першою в сезоні, натомість команда Івана Ордеця, який, до слова, провів на полі весь матч, ще не знала смаку перемог.