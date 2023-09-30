У суботу 6-й тур чемпіонату Німеччини продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 6-й тур

Майнц – Байєр – 0:3

Гол: ван ден Берг, 18 (аг.), Грімальдо, 59, Гофманн, 65

Вольфсбург – Айнтрахт – 2:0

Голи: Вінд, 31, 84

Нереалізований пенальті: Вінд, 84

Вилучення: Гьотце, 59 (Айтнтрахт, друга червона картка)

Хайденхайм – Уніон Берлін – 1:0

Гол: Бесте, 59

Кельн – Штутгарт – 0:2

Голи: Ундав, 68, 88

Бохум – Борусія М – 1:3

Голи: Лосілья, 68 – Нойхаус, 27, Плеа, 37, 45+3

Борусія вийшла в лідери Бундесліги, обігравши Хоффенхайм – парадоксальне вилучення і шедевр після забігу на 80 метрів

Байєр на виїзді впевнено розібрався з Майнцом. Початок розгрому поклав захисник господарів, який в середині тайму зрізав м'яч у власні ворота. ПР перерві Грімальдо та Гофманн протягом шести хвилин довели рахунок до розгрому і вивели "фармацевтів" на першу сходинку турнірної таблиці (допоки свій матч не зіграє Баварія).

Вольфсбург здолав Айнтрахт. Для франкфуртців ця поразка стала першої у сезоні – до цього вони святкували одну перемогу і чотири матчі звели унічию. Героєм матчу став Вінд, який забив по голу у кожному з таймів, а антигероєм – Маріо Гьотце, який примудрився заробити два "гірчичники" і залишили Вольфсбург у меншості.

Продовжує сипатись Уніон. Цього разу берлінці на виїзді мінімально поступились новачку Хайденхайму. Ця поразка стала для команди Урса Фішера четвертою поспіль і відкинула її вже на одинадцяту сходинку.

Чергову перемогу відштампував Штутгарт. В гостях у Кельна "шваби" завдяки дублю Ундава заробили чергові три очки і піднялись на другу сходинку, потіснивши дортмундську Борусію. П'ять перемог у шести матчах – більш ніж достойний результат для команди, яка ледь не вилетіла минулого сезону.

У ще одному матчі Бохум на своєму полі програв Борусії М. "Жеребці" ще до перерви забезпечили перевагу у три м'ячі, дозволивши собі пропустити гол престижу в середині другої сорокап'ятихвилинки. Ця звитяга стала для Борусії першою в сезоні, натомість команда Івана Ордеця, який, до слова, провів на полі весь матч, ще не знала смаку перемог.

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