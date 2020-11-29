Байер расписал ничью с Гертой и обошел Боруссию Д в турнирной таблице Бундеслиги
В рамках 9-го тура чемпионата Германии Герта и Байер обошлись без голов.
Чемпионат Германии 2020/21, 9-й тур
Байер – Герта – 0:0
Майнц – Хоффенхайм – начало в 19:00
Байер в родных стенах принимал Герту, которая шла на тринадцатой строчке в турнирной таблице. В случае победы "фармацевты" поднялись бы на вторую позицию на расстояние одного очка от Баварии, но этого так и не произошло. Леверкузен провёл 14 ударов против 4-х у берлинцев, но при попаданиям в створ было равенство (2:2). Голов же команды так и не забили.
Впрочем, Байер набрал 19 зачётных баллов и обошёл Дортмунд, поднявшись на третье место.
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