Чемпионат Германии 2020/21, 9-й тур

Байер – Герта – 0:0

Майнц – Хоффенхайм – начало в 19:00

Байер в родных стенах принимал Герту, которая шла на тринадцатой строчке в турнирной таблице. В случае победы "фармацевты" поднялись бы на вторую позицию на расстояние одного очка от Баварии, но этого так и не произошло. Леверкузен провёл 14 ударов против 4-х у берлинцев, но при попаданиям в створ было равенство (2:2). Голов же команды так и не забили.

Впрочем, Байер набрал 19 зачётных баллов и обошёл Дортмунд, поднявшись на третье место.

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