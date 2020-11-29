Чемпіонат Німеччини 2020/21, 9-й тур

Байєр – Герта – 0:0

Майнц – Хоффенхайм – початок о 19:00

Байєр у рідних стінах приймав Герту, яка йшла на тринадцятій сходинці в турнірній таблиці. В разі перемоги "фармацевти" піднялись би на другу позицію на відстань одного очка від Баварії, але цього так і не сталося. Леверкузен провів 14 ударів проти 4-х у берлінців, але за влучаннями в площину була рівність (2:2). Голів же команди так і не забили.

Втім, Байєр набрав 19 залікових балів і обійшов Дортмунд, піднявшись на третє місце.

Борусія Д поступилася Кельну та впала на третє місце, Баварія перемогла Штутгарт, Шальке не виграв у 24-му матчі поспіль