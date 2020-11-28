В рамках субботней программы 9-го тура немецкой Бундеслиги провели пять матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2020/21, 9-й тур

Боруссия Д – Кельн – 1:2

Голы: Азар, 74 – Скири, 9, 60

Штутгарт – Бавария – 1:3

Голы: Кулибали, 20 – Коман, 38, Левандовски, 45+1, Коста, 87

РБ Лейпциг – Арминия – 2:1

Голы: Анхелиньйо, 29 Нкунку, 47 – Клос, 76

Нереализованный пенальти: Сёрлот, 72

Унион – Айнтрахт Ф – 3:3

Голы: Андрей, 2, Крузе, 6 (пен), 82 – Силва, 27, 37, Дост, 79

Аугсбург – Фрайбург – 1:1

Голы: Варгас, 80 – Грифо, 64

Боруссия М – Шальке – начало в 19:30

Кёльн не выигрывал в 18 матчах Бундеслиги подряд, последний раз празднуя победу аж в начале марта. Выезд в Дортмунд должен был продолжить серию, но неожиданно "козлы" подняли "шмелей" на рога: на 9-й минуте Скири замкнул подачу с углового, а на 60-й в идентичной ситуации он затолкал мяч в ворота с метра – в обоих голах ассистировал Вольф. 0:2.

Холанд нашел смешную причину своих частых замен в составе Боруссии Д

Боруссия отквитала один мяч на 74-й минуте ударом Азара в дальний угол с левого края штрафной, но от сенсационного поражения Торган не спас. 1:2 – Кёльн прервал безвыигрышную серию.

В параллельной встрече также могла произойти сенсация. Штутгарт уже на 20-й минуте домашнего матча с Баварией открыл счёт – это Кулибали завершил контратаку 3-в-3. Мюнхен отыгрался на 38-й благодаря точному удару Комана из пределов штрафной в левый нижний угол, но через минуту Фёрстер забил ответный гол – впрочем, взятие ворот отменили из-за фола против Нойера.

Далее Бавария дожала соперника. Перед свистком на перерыв Левандовски мощным выстрелом метров с 22-х вывел гостей вперед в счёте, а на 87-й минуте точку в матче поставил точный удар Дугласа Косты из пределов штрафной под ближнюю штангу – 1:3. "Красные" уходят в отрыв.

РБ Лейпциг мог разгромить Арминию. На 29-й минуте Анхелиньо реализовал выход один на один, а на старте второго тайма Ольмо обокрал голкипера и выкатил пас под удар Нкунку в пустые ворота – 2:0. На 72-й минуте Сёрлот должен был забивать с пенальти, но вратарь парировал, а Клос на 76-й ещё и сделал счёт 2:1. К сожалению для билефильдцев, отыграться им так и не удалось.

В двух других поединках была зафиксирована ничья – Унион расписал триллер с Айнтрахтом (3:3, дубль Крузе и Андре Силвы), а Аугсбург не смог одолеть Фрайбург (1:1).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ