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Байєр запропонував шалений обмін Монако – Леверкузен віддасть свою зірку та 20 мільйонів

21:30 - Читать на русском
Байєр запропонував шалений обмін Монако – Леверкузен віддасть свою зірку та 20 мільйонів
Бенуа Бадіашиль / AFP

Талановитий оборонець французького Монако Бенуа Бадіашиль може продовжити кар'єру в німецькій Бундеслізі.

"Фармацевти" всерйоз націлилися на центрбека, якого називають "новим Вараном". Про це повідомляє RMC Sport.

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Байєр готовий віддати за Бадіашиля 20 млн євро та форварда Кевіна Фолланда. Спочатку Леверкузен пропонував лише гроші, проте отримав відмову. Тепер німецький гранд сподівається переконати монегасків у доцільності обміну з доплатою.

До слова, в сезоні 2019/20 Бенуа Бадіашиль провів 20 матчів у всіх турнірах. Натомість в активі Кевіна Фолланда 38 поєдинків у різних змаганнях, у яких забив 12 голів та оформив 9 асистів.

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Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини Бенуа Бенуа Бадіашиль Кевін Кевін Фолланд Байєр Байєр Монако Монако Німеччина
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