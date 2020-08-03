Байєр запропонував шалений обмін Монако – Леверкузен віддасть свою зірку та 20 мільйонів

"Фармацевти" всерйоз націлилися на центрбека, якого називають "новим Вараном". Про це повідомляє RMC Sport.

Реал націлився на підписання "нового Варана"

Байєр готовий віддати за Бадіашиля 20 млн євро та форварда Кевіна Фолланда. Спочатку Леверкузен пропонував лише гроші, проте отримав відмову. Тепер німецький гранд сподівається переконати монегасків у доцільності обміну з доплатою.

До слова, в сезоні 2019/20 Бенуа Бадіашиль провів 20 матчів у всіх турнірах. Натомість в активі Кевіна Фолланда 38 поєдинків у різних змаганнях, у яких забив 12 голів та оформив 9 асистів.

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