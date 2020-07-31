Реал нацелился на подписание "нового Варана"

Защитник Монако Бенуа Бадиашиль привлек внимание мадридского гранда, сообщает AS.

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19-летний игрок выбил себе место в основе монегасков, проведя 20 матчей во всех турнирах сезона 2019/20. Бадиашиля еще с 17 лет считают одним из главных талантов Франции и сравнивают со звездой Реала – Рафаэлем Вараном. Чемпион мира так же рано дебютировал на профессиональном уровне, а в 2011-м получил приглашение от "сливочных". Теперь Зидан может найти новую жемчужину во Франции.

Ожидается, что Монако попросит за своего таланта около 35-40 млн евро. Контракт Бадиашиля с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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