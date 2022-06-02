Байер официально объявил о переходе 19-летнего форварда пражской Спарты в состав леверкузенского клуба. Контракт рассчитан на пять лет.

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Сумма трансфера не разглашается. Согласно инсайду Фабрицио Романо, чех обошёлся Байеру в 13 миллионов евро плюс бонусные выплаты, а Спарта оставила за собой 30% прав на футболиста. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 19 миллионов евро – только четыре футболиста в возрасте до 19 лет имеют более высокую стоимость.

Воспитанник пражской Спарты в сезоне 2021/22 забил 12 голов и отдал 14 ассистов во всех турнирах – в том числе и в еврокубках. В сборную Чехии его вызывают с 2020 года. По слухам, на Гложека претендовала Севилья.

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