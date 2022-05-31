"Мудрик? Пришло официальное предложение от Байера. Президент еще ни одного решения не принял. Может ли еще кто-нибудь покинуть Шахтер? Интерес есть. Но все должны знать, что их бесплатно или по меньшей стоимости никто не отпустит.

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Шахтер – это всегда Шахтер, даже в сегодняшней ситуации клуб будет уважать себя. Мы хотим, чтобы все нас тоже уважали. Так, как мы уважаем другие команды, когда покупаем футболистов", – отметил Срна в Футбол News.

К слову, соглашение Михаила с Шахтером рассчитано до конца 2026 года. В сезоне 2021/22 Мудрик сыграл 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистам.

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