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Байер подписал голкипера молодежной сборной Германии

19:54 24 Читати українською
Байер подписал голкипера молодежной сборной Германии
Леннарт Грилль / Фото WDR

Байер нашел молодого таланта в третьем по силе немецком дивизионе.

Гокипер Кайзерслаутерна Леннарт Грилль подписал контракт с Байером, сообщает официальный сайт клуба.

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21-летний талант присоединится к новой команде после завершения нынешнего сезона. Соглашение между Леннартом и "фармацевтами" рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Грилль провел за Кайзерслаутерн 31 матч во всех турнирах и пропустил 52 мяча. Голкипер также регулярно вызывается в молодежную команду сборной Германии.

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Кайзерслаутерн Кайзерслаутерн Германия Трансферы Трансферы Чемпионата Германии Леннарт Грилль Леннарт Грилль Байер Байер
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