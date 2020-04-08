Байер подписал голкипера молодежной сборной Германии

Байер нашел молодого таланта в третьем по силе немецком дивизионе.

Гокипер Кайзерслаутерна Леннарт Грилль подписал контракт с Байером, сообщает официальный сайт клуба.

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21-летний талант присоединится к новой команде после завершения нынешнего сезона. Соглашение между Леннартом и "фармацевтами" рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Грилль провел за Кайзерслаутерн 31 матч во всех турнирах и пропустил 52 мяча. Голкипер также регулярно вызывается в молодежную команду сборной Германии.

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