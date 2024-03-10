Байєр у цьому сезоні непереможний. Навіть невдалі матчі команда Хабі Алонсо зводить до позитивного результату. Як от на тижні в Лізі Європи проти Карабаха. Нинішній Байєр не повинен повторити колишні невдачі, а повинен завоювати трофей.

Баварія з хет-триком Кейна і 8 голами розірвала Майнц

Героєм домашнього матчу проти Вольфсбурга став "перший запасний" Телла, який сьогодні вийшов у старті. Нігерієць забив переможний гол на початку другого тайму. Асистував йому Грімальдо, який дуже круто обробив м'яч п'ятою в чужому штрафному.

Байєр з 28 хвилини грав у більшості, бо Ленц отримав дві ранні жовті картки та вилучення.

Підсумковий рахунок ефектно зафіксував Вірц. Лідер Байєра відкрився під закидання Паласіоса та ударом в дотик загнав м'яч в сітку. Леверкузен переміг, набрав 67 балів і відновив 10-очкову перевагу над Баварією на вершині Бундесліги.