Байер оформил камбэк в матче Бундеслиги против Кельна
Состоялись очередные поединки 14-го тура чемпионата Германии. Результаты узнавайте на Футбол 24.
Бундеслига, 14-й тур
Кельн – Байер – 1:2
Голы: Шмитц, 30 – Амири, 65, Диаби, 71
Айнтрахт – Хоффенхайм – начало в 21:30
РБ Лейпциг – Фрайбург – начало в 21:30
Унион Берлин – Аугсбург – начало в 21:30
Шальке – Майнц – начало в 21:30
Программу игрового дня открывало противостояние Кельна и Байера. Команды провели ровный не слишком интересный первый тайм, но удар Шмитца с линии штрафной в дальний угол поспособствовал преимуществу хозяев. После перерыва Амири сравнил ситуацию на табло прямым ударом со штрафного. Уже через несколько мгновений Фримпонг выбежал в контратаку, завершившуюся голом Диаби. На последних мгновениях Леверкузен спасла перекладина. Байер поднялся на 13 строчку, Кельн остался 14-м.