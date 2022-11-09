Бундеслига, 14-й тур

Кельн – Байер – 1:2

Голы: Шмитц, 30 – Амири, 65, Диаби, 71

Айнтрахт – Хоффенхайм – начало в 21:30

РБ Лейпциг – Фрайбург – начало в 21:30

Унион Берлин – Аугсбург – начало в 21:30

Шальке – Майнц – начало в 21:30

Программу игрового дня открывало противостояние Кельна и Байера. Команды провели ровный не слишком интересный первый тайм, но удар Шмитца с линии штрафной в дальний угол поспособствовал преимуществу хозяев. После перерыва Амири сравнил ситуацию на табло прямым ударом со штрафного. Уже через несколько мгновений Фримпонг выбежал в контратаку, завершившуюся голом Диаби. На последних мгновениях Леверкузен спасла перекладина. Байер поднялся на 13 строчку, Кельн остался 14-м.