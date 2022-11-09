Бундесліга, 14-й тур

Кельн – Байєр – 1:2

Голи: Шмітц, 30 – Амірі, 65, Діабі, 71

Айнтрахт – Хоффенхайм – початок о 21:30

РБ Лейпциг – Фрайбург – початок о 21:30

Уніон Берлін – Аугсбург – початок о 21:30

Шальке – Майнц – початок о 21:30

Програму ігрового дня відкривало протистояння Кельна та Байєра. Команди провели рівний не надто цікавий перший тайм, але удар Шмітца з лінії штрафного у дальній кут посприяв перевазі господарів. По перерві Амірі зрівняв ситуацію на табло прямим ударом зі штрафного. Вже за кілька миттєвостей Фрімпонг вибіг у контратаку, яка завершилась голом Діабі. На останніх миттєвостях Леверкузен врятувала перекладина. Байєр піднявся на 13 сходинку, Кельн залишився 14-м.

Турнірна таблиця чемпіонату Німеччини