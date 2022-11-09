Байєр оформив камбек у матчі Бундесліги проти Кельна
Відбулись чергові поєдинки 14-го туру чемпіонату Німеччини. Результати дізнавайтесь на Футбол 24.
Бундесліга, 14-й тур
Кельн – Байєр – 1:2
Голи: Шмітц, 30 – Амірі, 65, Діабі, 71
Айнтрахт – Хоффенхайм – початок о 21:30
РБ Лейпциг – Фрайбург – початок о 21:30
Уніон Берлін – Аугсбург – початок о 21:30
Шальке – Майнц – початок о 21:30
Програму ігрового дня відкривало протистояння Кельна та Байєра. Команди провели рівний не надто цікавий перший тайм, але удар Шмітца з лінії штрафного у дальній кут посприяв перевазі господарів. По перерві Амірі зрівняв ситуацію на табло прямим ударом зі штрафного. Вже за кілька миттєвостей Фрімпонг вибіг у контратаку, яка завершилась голом Діабі. На останніх миттєвостях Леверкузен врятувала перекладина. Байєр піднявся на 13 сходинку, Кельн залишився 14-м.