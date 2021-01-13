Байер официально подписал защитника Манчестер Юнайтед Фосу-Менса
18:28 - Читати українською
Нидерландский защитник Тимоти Фосу-Менса продолжит карьеру в Бундеслиге.
Тимоти Фосу-Менса оставил свою подпись на соглашении о сотрудничестве с Байером, сообщает официальный сайт клуба.
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Контракт между защитником и "фармацевтами" рассчитан до лета 2024-го. По информации Daily Mail, немецкий клуб заплатил Манчестер Юнайтед за игрока около 2 млн евро. В Байере Тимоти будет выступать под 24-м номером.
Фосу-Менса находился в структуре МЮ с 2014 года, но провел за манкунианцев лишь 30 матчей, в основном играя в арендах.
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