Байєр офіційно підписав захисника Манчестер Юнайтед Фосу-Менса
18:28 - Читать на русском
Нідерландський оборонець Тімоті Фосу-Менса продовжить кар'єру у Бундеслізі.
Тімоті Фосу-Менса залишив свій підпис на угоді про співпрацю з Байєром, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Контракт між оборонцем та "фармацевтами" розрахований до літа 2024-го. За інформацією Daily Mail, німецький клуб заплатив Манчестер Юнайтед за гравця близько 2 млн євро. У Байєрі Тімоті виступатиме під 24-м номером.
Фосу-Менса перебував у структурі МЮ з 2014 року, але провів за манкуніанців лише 30 матчів, в основному граючи в орендах.
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