Тімоті Фосу-Менса залишив свій підпис на угоді про співпрацю з Байєром, повідомляє офіційний сайт клубу.

Манчестер Юнайтед готовий вступити у боротьбу за Рамоса

Контракт між оборонцем та "фармацевтами" розрахований до літа 2024-го. За інформацією Daily Mail, німецький клуб заплатив Манчестер Юнайтед за гравця близько 2 млн євро. У Байєрі Тімоті виступатиме під 24-м номером.

Фосу-Менса перебував у структурі МЮ з 2014 року, але провів за манкуніанців лише 30 матчів, в основному граючи в орендах.

Манчестер Юнайтед здолав Бернлі та очолив АПЛ, Евертон переграв Вулверхемптон, Шеффілд здобув першу перемогу в сезоні