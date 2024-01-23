После того, как Байер потерял на долгий срок нападающего Виктора Бонифейса, леверкузенский клуб был вынужден выйти на трансферный рынок. Как информирует инсайдер Флориан Плеттенберг, "ноль четвёртые" почти достигли соглашения об аренде Иглесиаса с правом выкупа форварда примерно за 8 млн евро.

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Устное соглашение с игроком уже было достигнуто. В услугах Борхи лично заинтересован главный тренер "фармацевтов" Хаби Алонсо.

Согласно Kicker, клубам осталось договориться о форме трансфера. Сообщается, что Бетис хотел бы продать Борху, тогда как Байер торгуется с испанцами за вариант аренды с правом выкупа.

В этом сезоне Иглесиас является резервным игроком Бетиса. Он не забил ни одного мяча в Ла Лиге и отличился по одному разу в Кубке Испании и Лиге Европы. Байер борется за чемпионский титул в Бундеслиге, опережая после 21 матча Баварию на 7 очков. При этом у мюнхенцев есть игра в запасе.

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