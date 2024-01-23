Після того, як Байєр втратив на довгий термін нападника Віктора Боніфейса, леверкузенський клуб був змушений вийти на трансферний ринок. Як інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг, "нуль четверті" майже досягли угоди про оренду Іглесіаса з правом викупу форварда приблизно за 8 млн євро.

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Усну угоду з гравцем уже було досягнуто. У послугах Борхи особисто зацікавлений головний тренер "фармацевтів" Хабі Алонсо.

Згідно з Kicker, клубам залишилося домовитися про форму трансферу. Повідомляється, що Бетіс хотів би продати Борху, тоді як Байєр торгується з іспанцями за варіант оренди з правом викупу.

У цьому сезоні Іглесіас є резервним гравцем Бетіса. Він не забив жодного м'яча в Ла Лізі і відзначився по одному разу в Кубку Іспанії та Лізі Європи. Байєр бореться за чемпіонський титул у Бундеслізі, випереджаючи після 21 матчу Баварію на 7 очок. При цьому у мюнхенців є гра в запасі.

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