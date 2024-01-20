В матче 18-го тура чемпионата Германии РБ Лейпциг на своем поле уступил Байеру (2:3). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Центральный матч 18-го тура состоялся на Ред Булл Арене между РБ Лейпциг и Байером. Хозяева в последних играх добывали очки с попеременным успехом и балансировали в зоне Лиги чемпионов, в то время, как леверкузенцы продолжали идти без поражений, возглавляя турнирную таблицу Бундеслиги.

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Первый тайм прошел при равной борьбе и ознаменовался 4 ударами в створ ворот. Подопечные Марко Розе с первых секунд бросились атаковать соперника и очень быстро добились успеха – Хави Симонс уже на 7-й минуте открыл счет. Через мгновение Шешко едва не удвоил преимущество "быков" – сфера пролетела мимо левой стойки. Далее команды, словно охотники, выжидали на ошибку друг друга, но на перерыв ушли при минимальном преимуществе хозяев.

Сразу после отдыха Байер выровнял положение – до прострела Гримальдо с левого фланга никто из защитников не дотянулся и Телла легко замкнул в сетку на дальней штанге. На 55-й минуте только реакция Бласвиха спасла РБ Лейпциг после удара Вирца в дальний угол – мяч ушел за пределы поля. Пижонский розыгрыш углового от Байера завершился перехватом мяча, стремительной контратакой, разрезным пасом от Ольмо и голом Опенды – 2:1.

Не прошло и 10 минут, как "фармацевты" ответили "быкам" стандартом – Вирц отвлек внимание защитников, Та первым откликнулся на подачу с углового и восстановил статус-кво.

Страсти накалялись и арбитру пришлось гасить эмоции желтыми карточками. Уже в добавленное время Байер сумел выжать максимум из очередного углового – Инкапье принял навесную передачу и точно пробил в левую девятку.

Досадное поражение РБ Лейпциг оставило его на четвертой строчке турнирной таблицы с 33-мя очками. Байер набрал 48 пунктов и уверенно возглавляет Бундеслигу.

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