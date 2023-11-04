У суботу 10-й тур чемпіонату Німеччини продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 10-й тур

Хоффенхайм – Байєр – 2:3

Голи: Байєр, 56, Вегхорст, 58 – Вірц, 9, Грімальдо, 45+1, 70

Майнц – РБ Лейпциг – 2:0

Голи: Лі, 76, Баррейро, 82

Уніон Берлін – Айнтрахт – 0:3

Голи: Мармуш, 3, 14, Феррі, 82

Фрайбург – Борусія М – 3:3

Голи: Гьолер, 7, Вайсгаупт, 71, Гріфо, 90+4 (п.) – Сібачо, 25, Плеа, 29, Вайгль, 39 (п.)

Кельн – Аугсбург – 1:1

Голи: Майна, 16 – Тітц, 25

Бохум здобув першу перемогу в сезоні, відправивши представника ЛЧ у зону плей-офф за виживання

Байєр на виїзді втримав перемогу над Хоффенхаймом. Вірц вже на початку матчу вивів "фармацевтів" вперед, а на перерву вони пішли ведучи у рахунку 2:0. Після відпочинку господарі протягом двох хвилин двічі шокували суперника, відновивши статус-кво. Кумедно, що початок камбеку проти Байєра поклав гравець з прізвищем Байєр. В середині тайму Грімальдо оформив дубль і леверкузенці вже не відпустили суперника. Перемога принесла Байєру 28 очок і закріпила на вершині Бундесліги, Хоффенхайм шостий.

Майнц сенсаційно здолав РБ Лейпциг. Найгірша команда Бундесліги забила у ворота "биків" два голи у другій половині зустрічі і святкувала історичну першу перемогу в сезоні. Поразка істотно пригальмувала команду Марко Розе і не дозволила увійти у топ-3, залишивши на п'ятій сходинці. Натомість Майнц нарешті покинув останнє місце.

Продовжує йти на дно Уніон. Цього разу берлінці потрапили під роздачу Айнтрахта. Франкфуртці накидали учаснику Ліги чемпіонів три сухі голи (дубль протягом перших п'ятнадцяти хвилин оформив Мармуш) і впритул наблизились до єврокубкової зони.

Фрайбург врятував драматичну нічию з Борусією М. Господарі першими вийшли вперед, але в середині тайму пропустили двічі, а наприкінці тайму привезли пенальті у свої ворота. Відіграти два м'ячі – завдання не для слабаків, що й довели підопічні Крістіана Штрайха. Вайсгаупт на екваторі другої сорокап'ятихвилинки повернув команду у гру, а вже у доданий час Гріфо з пенальті видряпав важливе очко.

У ще одному матчі Кельн розписав нічию з Аугсбургом, і "завдяки" успіху Майнца опустився на останнє місце Бундесліги.

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