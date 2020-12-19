Байер – Бавария: стартовые составы и онлайн-трансляция битвы за первое место в Бундеслиге
В рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский Байер принимает мюнхенскую Баварию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 13-го тура Бундеслиги Байер – Бавария начнётся в 19:30 по киевскому времени. Видеотрансляция пройдёт на "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Байер лидирует в Бундеслиге с 28 очками в активе, а Бавария идёт на третьей позиции с 27 зачётными баллами. РБ Лейпциг в этом туре уже не догонит оба коллектива, поэтому поединок на Бай Арене принимает характер битвы за первое место.
Стартовы составы
Байер:
Mit dieser Startelf geht's gleich gegen @FCBayern.— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) December 19, 2020
#B04FCB | #Werkself | #Bundesliga pic.twitter.com/nHiNMcUoJV
Бавария:
Unsere Aufstellung @bayer04fussball #B04FCB pic.twitter.com/UEPzczOAgy— FC Bayern München (@FCBayern) December 19, 2020
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