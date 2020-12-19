В рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский Байер принимает мюнхенскую Баварию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 13-го тура Бундеслиги Байер – Бавария начнётся в 19:30 по киевскому времени. Видеотрансляция пройдёт на "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

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Байер лидирует в Бундеслиге с 28 очками в активе, а Бавария идёт на третьей позиции с 27 зачётными баллами. РБ Лейпциг в этом туре уже не догонит оба коллектива, поэтому поединок на Бай Арене принимает характер битвы за первое место.

Стартовы составы

Байер:

Бавария:

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