Байєр – Баварія: онлайн-трансляція битви за перше місце в Бундеслізі
В рамках 13-го туру німецької Бундесліги леверкузенський Байєр приймає мюнхенську Баварію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 13-го туру Бундесліги Байєр – Баварія розпочався о 19:30 за київським часом. Відеотрансляція проходить на "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Байєр лідирує у Бундеслізі з 28 очками в активі, а Баварія йде на третій позиції з 27 заліковими балами. РБ Лейпциг у цьому турі вже не наздожене обидва колективи, тож поєдинок на Бай-Арені приймає характер битви за перше місце.
Стартові склади
Байєр:
Mit dieser Startelf geht's gleich gegen @FCBayern.— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) December 19, 2020
#B04FCB | #Werkself | #Bundesliga pic.twitter.com/nHiNMcUoJV
Баварія:
Unsere Aufstellung @bayer04fussball #B04FCB pic.twitter.com/UEPzczOAgy— FC Bayern München (@FCBayern) December 19, 2020
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