В рамках 13-го туру німецької Бундесліги леверкузенський Байєр приймає мюнхенську Баварію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 13-го туру Бундесліги Байєр – Баварія розпочався о 19:30 за київським часом. Відеотрансляція проходить на "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Байєр лідирує у Бундеслізі з 28 очками в активі, а Баварія йде на третій позиції з 27 заліковими балами. РБ Лейпциг у цьому турі вже не наздожене обидва колективи, тож поєдинок на Бай-Арені приймає характер битви за перше місце.

Стартові склади

Байєр:

Баварія:

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