Клуб из Мюнхена не планирует покупать игроков в ближайшее трансферное окно, сообщает Sport Bild.

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Несмотря на довольно активную трансферную политику летом (7 подписанных футболистов), Бавария решила не тратить деньги на новые подписания зимой. Более того, клуб хочет сделать акцент на собственных воспитанниках, которые ждут своего шанса.

Заметим, мюнхенцы после 11-ти туров расположились вторыми, отставая от лидера – Байера – на один пункт. В Лиге чемпионов Бавария пробилась в 1/8 финала, где будет противостоять Лацио.

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