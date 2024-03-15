Байер вырвал победу над Карабахом, а с ней и путевку в следующую стадию Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор поединка Байер – Карабах на "Футбол 24".

Несмотря на большое количество моментов в первом тайме, на старте второго тайма Карабах повел в счете – Зубир замкнул навес Андраде. Очень быстро азербайджанцы остались в меньшинстве из-за фола последней надежды Джафаркулиева, но это не помешало Жунинью удвоить преимущество.

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Фримпонг отыграл один мяч после навесной передачи Гримальдо. Игра шла к завершению, но Байер сравнялся – Шик замкнул прострел Гримальдо на ближней стойке. Российский вратарь Лунев пропустил мяч под рукой. А на 7 добавленной минуте Патрик оформил дубль, замкнув навес Паласиоса на дальней штанге.