Байєр вирвав перемогу над Карабахом, а з нею і путівку до наступної стадії Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Байєр – Карабах на "Футбол 24".

Попри чималу кількість моментів у першому таймі, на старті другого тайму Карабах повів у рахунку – Зубір замкнув навіс Андраде. Дуже швидко азербайджанці залишились у меншості через фол останньої надії Джафаркулієва, але це не завадило Жунінью подвоїти перевагу.

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Фрімпонг відіграв один м'яч після навісної передачі Грімальдо. Гра йшла до завершення, але Байєр зрівнявся – Шик замкнув простріл Грімальдо на ближній стійці. Російський воротар Луньов пропустив м'яч під рукою. А на 7 доданій хвилині Патрік оформив дубль, замкнувши навіс Паласіоса на дальній стійці.