Президент США до конца поддерживал родную сборную на катарском Мундиале.

Байден с женой поддерживают сборную США / Фото из соцсетей

Вчера "звездно-полосатые" уступили Нидерландам (1:3) и вылетели на стадии 1/8 финала, однако Байден благодарит команду за достойное выступление.

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"Ребята, вы заставили нас гордиться. Мы встаем и идем дальше. Впереди светлое будущее и возвращение на домашнем турнире 2026 года", – написал Байден в Twitter.

Напомним, следующий Мундиаль американцы будут принимать совместно с Канадой и Мексикой.

Нидерланды стали первым четвертьфиналистом ЧМ-2022, переиграв США благодаря историческому перфомансу Дюмфриса