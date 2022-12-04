Байден отреагировал на вылет сборной США из ЧМ-2022
13:41 - Читати українською
Президент США до конца поддерживал родную сборную на катарском Мундиале.
завершено
10’ Мемфис Депай
45+1’ Дэйли Блинд
81’ Дензел Дюмфрис
Хаджи Райт 76’
10’ Мемфис Депай
45+1’ Дэйли Блинд
76’ Хаджи Райт
81’ Дензел Дюмфрис
Вчера "звездно-полосатые" уступили Нидерландам (1:3) и вылетели на стадии 1/8 финала, однако Байден благодарит команду за достойное выступление.
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"Ребята, вы заставили нас гордиться. Мы встаем и идем дальше. Впереди светлое будущее и возвращение на домашнем турнире 2026 года", – написал Байден в Twitter.
Напомним, следующий Мундиаль американцы будут принимать совместно с Канадой и Мексикой.
Нидерланды стали первым четвертьфиналистом ЧМ-2022, переиграв США благодаря историческому перфомансу Дюмфриса
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