Политики высочайшего уровня не стесняются участвовать в дискуссиях вокруг футбольного чемпионата мира.

Сегодня сборные Нидерландов и США открывали плей-офф Мундиаля очным матчем. "Оранье" одержали победу 3:1, порадовав своих болельщиков.

Самый удивительный гол ЧМ-2022 и конец сказки Америки в видеообзоре матча Нидерланды – США – 3:1

Среди них и премьер-министр страны – Марк Рютте. Он воспользовался возможностью потроллить президента США Джо Байдена, активно поддерживавшего свою сборную в течение турнира. "Извини, Джо, футбол победил", – написал Рютте в Twitter. Очевидно, американцам пока рано становиться чемпионами в виде спорта, который они ошибочно называют "соккером".

А вот Нидерланды празднуют выход в 1/4 финала, где встретятся с победителем пары Аргентина – Австралия.

Нидерланды стали первым четвертьфиналистом ЧМ-2022, переиграв США благодаря историческому перфомансу Дюмфриса