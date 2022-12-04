Президент Сполучених Штатів Америки до кінця підтримував рідну збірну на катарському Мундіалі.

Байден з дружиною підтримують збірну США / Фото зі соцмереж

Вчора "зірково-смугасті" поступилися Нідерландам (1:3) і вилетіли на стадії 1/8 фіналу, однак Байден дякує команді за гідний виступ.

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"Хлопці, ви змусили нас пишатися. Ми встаємо і йдемо далі. Попереду світле майбутнє і повернення на домашньому турнірі 2026 року", – написав Байден у Twitter.

Нагадаємо, наступний Мундіаль американці прийматимуть спільно з Канадою та Мексикою.

Нідерланди стали першим чвертьфіналістом ЧС-2022, перегравши США завдяки історичному перфомансу Дюмфріса