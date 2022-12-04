Байден відреагував на виліт збірної США з ЧС-2022
13:41 - Читать на русском
Президент Сполучених Штатів Америки до кінця підтримував рідну збірну на катарському Мундіалі.
завершено
10’ Мемфіс Депай
45+1’ Дейлі Блінд
81’ Дензел Дюмфріс
Хаджі Райт 76’
10’ Мемфіс Депай
45+1’ Дейлі Блінд
76’ Хаджі Райт
81’ Дензел Дюмфріс
Вчора "зірково-смугасті" поступилися Нідерландам (1:3) і вилетіли на стадії 1/8 фіналу, однак Байден дякує команді за гідний виступ.
"Вибач, Джо, футбол переміг": прем'єр-міністр Нідерландів потролив Байдена після вильоту США з ЧС-2022
"Хлопці, ви змусили нас пишатися. Ми встаємо і йдемо далі. Попереду світле майбутнє і повернення на домашньому турнірі 2026 року", – написав Байден у Twitter.
Нагадаємо, наступний Мундіаль американці прийматимуть спільно з Канадою та Мексикою.
Нідерланди стали першим чвертьфіналістом ЧС-2022, перегравши США завдяки історичному перфомансу Дюмфріса
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter