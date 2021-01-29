"Я оставался в Ворскле, но занимался с дублем. После финала Кубка Украины (Баенко не забил решающий пенальти и трофей розыгрыша 2019/20 достался Динамо – прим. Футбол 24) уже не тренировался с первой командой, ведь тренер сказал, чтобы я искал новый клуб.

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Почему остался? Летом было несколько вариантов, но в итоге не смогли договориться. Пришлось остаться в Полтаве. Понимал, что на меня не будут рассчитывать и предстоит работа со второй командой. Был морально готов к такому периоду в карьере.

Нереализованный пенальти в финале сыграл ключевую роль. Максимов не сказал мне ничего после того матча. Я с этим человеком совсем не общаюсь, и никакого удовольствия от общения с ним не получал. Что скажу Максимову при встрече через 5-6 лет? Ничего, так же, как он сделал со мной. Желание пожать ему руку у меня не появится никогда", – цитирует Баенко Footboom.

К слову, недавно 30-летний защитник покинул клуб из Полтавы и трудоустроился в эстонской Левадии. За прошедшие полгода Владимир Баенко не провёл ни одного матча за основную команду Ворсклы.

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