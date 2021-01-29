"Я залишався у Ворсклі, але займався з дублем. Після фіналу Кубка України (Баєнко не забив вирішальний пенальті і трофей розіграшу 2019/20 дістався Динамо – прим. Футбол 24) вже не тренувався з першою командою, адже тренер сказав, щоб шукав новий клуб.

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Чому залишився? Влітку було кілька варіантів, але в результаті не змогли домовитися. Довелося залишитися в Полтаві. Розумів, що на мене не будуть розраховувати і має бути робота з другою командою. Був морально готовий до такого періоду в кар'єрі.

Нереалізований пенальті у фіналі зіграв ключову роль. Максимов не сказав мені нічого після того матчу. Я з цією людиною зовсім не спілкуюся, і ніякого задоволення від спілкування з ним не отримував. Що скажу Максимову при зустрічі через 5-6 років? Нічого, так, як і він зробив зі мною. Бажання тиснути йому руку у мене не з'явиться ніколи", – цитує Баєнка Footboom.

До слова, нещодавно 30-річний захисник покинув клуб із Полтави та працевлаштувався в естонській Левадії. За минулі півроку Володимир Баєнко не провів жодного матчу за основну команду Ворскли.

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