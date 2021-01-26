Украинец присоединился к бронзовому призеру чемпионата Эстонии на правах свободного агента, сообщает пресс-служба Левадии.

Ворскла официально объявила об уходе Баенко

Соглашение с Баенко рассчитано на 2 года. "Нам нужен был опытный игрок для защитного звена нашей команды. Владимир Баенко был одним из лучших кандидатов на рынке. Благодаря своему опыту и лидерским качествам он придаст качества нашей команде, и поможет нам выполнить поставленные задачи", – отметил спортивный директор Левадии Сергей Парейко в комментарии официальному сайту клуба.

Отметим, что Баенко выступал за Ворсклу с августа 2019-го по январь 2021 года. За это время он провел 15 матчей в составе полтавчан, записав в свой актив гол.

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